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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ НАХОДИЛОСЬ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ДЕЛ


10:37 10.02.2023

В производстве экономических судов Беларуси на 1 февраля 2023 года находилось 1029 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых о банкротстве организаций частной формы собственности составило 945 дел.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в экономическом суде города Минска рассматриваются 34% (347 дел) от общего количества дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 84 делам.

В январе 2023 года приняты к производству заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении 5-ти организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны. Среди них - ОАО «Оршанский комбинат строительных материалов», ЗАО СП «Сопотекс», ОАО «Крупский плодоовощной завод», а также два коммунальных унитарных сельхозпредприятий).

На 1 февраля 2023 года завершены ликвидационные производства в отношении: ОАО «Бешенковичи агросервис», коммунального производственного унитарного предприятия «Научно-технологический парк Гродно», ОАО «Строительный трест №13».
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