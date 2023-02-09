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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗ-ЗА ЗАКРЫТИЯ ПУНКТА «БОБРОВНИКИ-БЕРЕСТОВИЦА» НА ГРАНИЦЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ КОЛЛАПС - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ


09:50 10.02.2023

Из-за закрытия пункта пропуска «Бобровники-Берестовица» на границе может произойти коллапс. Об этом заявили в Госпогранкомитете.

«Основанием для закрытия пункта пропуска «Бобровники» польские официальные лица называют обеспечение общественной безопасности. Белорусская сторона, в свою очередь, не видит объективных причин для закрытия пункта пропуска, а данный предлог не соответствует действительности ввиду отсутствия угрозы с территории Республики Беларусь», - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что, начиная с 2020 года, польские власти закрывали каналы международного сообщения под различными предлогами. В результате подобных решений из 6 пунктов пропуска функционировали только 3, что негативно сказывалось на обстановке по обе стороны границы и приводило к акциям протеста польских грузоперевозчиков, которые фактически жили в очередях из-за замедленного оформления польской стороны.

«После закрытия еще одного польского пункта пропуска ситуация станет катастрофической и может привести к коллапсу в приграничье, так как нагрузка на 2 оставшихся пункта пропуска критически возрастет», - утверждают в Госпогранкомитете.

Теперь грузовики смогут пересекать границу на польском направлении только через пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»), а легковой транспорт – только через пункт пропуска «Тересполь» («Брест»).

Кроме того, граждане Польши, прибывающие в Беларусь по безвизу, смогут въезжать только через пункт пропуска «Тересполь». С начала действия безвизового порядка въезда в нашу страну проследовало около 26 тысяч граждан Польши, около 10 тысяч из которых прибыли через пункт пропуска «Бобровники».

«Решение польской стороны о закрытии еще одного канала международного сообщения в реальности направлено не на обеспечение общественной безопасности, а на дальнейшее обострение ситуации на границе и ограничение взаимных поездок граждан», - считают в Госпогранкомитете Беларуси.
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