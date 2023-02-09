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ЭКОНОМИКА РБ


ТРЕНИНГ «ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ» ПРОЙДЕТ В БГУ


09:44 10.02.2023

Двухдневный тренинг «Гендерное равенство в трудоустройстве» откроется 10 февраля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, проводят его с целью повышения осведомленности старшекурсников о возможностях, перспективах и развития практических навыков успешного трудоустройства.

Участниками встречи станут около 50 студентов БГУ, Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) им. М. Танка, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусско-Российского университета (г. Могилев).

Слушателей ожидают выступление ответственного секретаря Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Натальи Счаснович и презентация проекта «Содействие гендерному равенству в эффективном трудоустройстве выпускников университета» от специалиста факультета международных отношений (ФМО) БГУ Валерии Коталасовой и старшего преподавателя кафедры социальной коммуникации факультета философии и социальных наук Елены Артёменко-Мельянцовой.

Также для слушателей подготовят лекции об актуальной ситуации на рынке труда, личном бренде и его роли в женском предпринимательстве. Молодежные Послы Целей устойчивого развития в Беларуси по целям 5 «Гендерное равенство» студентка БГПУ им. М. Танка Владислава Столерова и 8 «Достойная работа и экономический рост» третьекурсника ФМО БГУ Владислав Гречко поделятся своим видением решения вопроса «достойной работы и экономического роста страны», а также достижениями нашей страны в области гендерного равенства.

Кроме того, в программе предусмотрены семинары и мастер-классы от приглашенных спикеров и коучей.

Все студенты получат дипломы и сертификаты участников.

Тренинг организован в целях реализации в БГУ проекта «Содействие гендерному равенству в эффективном трудоустройстве выпускников университетов» в рамках Программы участия ЮНЕСКО.

Представление отчета в ЮНЕСКО по результатам, полученным в ходе реализации данного проекта, продемонстрирует стремление нашей страны реализовывать международные обязательства в сфере гендерного равенства, работу по достижению Целей устойчивого развития ООН с учетом национальных интересов, традиционных ценностей и культурных устоев Беларуси.
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