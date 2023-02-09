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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 305 МЛН РУБЛЕЙ
09:29 10.02.2023
За январь 2023 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 305,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет - 35,8 млн рублей, в местный бюджет - 269,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений налога на добавленную стоимость (45,6%), подоходного налога (31,3%), налога при упрощенной системе налогообложения (7,4%) и акцизов (3,7%).
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