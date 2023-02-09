ЭКОНОМИКА РБ

ЖЕНСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА ПРОЙДЕТ 21 ФЕВРАЛЯ В МОГИЛЕВЕ

17:59 09.02.2023 Могилевский городской центр развития малого предпринимательства проведет 21 февраля женскую бизнес-школу «Как открыть интернет-магазин от А до Я» (Могилев, ул. Ленинская, 21, 3-й этаж Начало в 11:00). Как сообщили организаторы, в программе стартап-школы: тренинги для участниц, презентация «Как открыть интернет-магазин», а также индивидуальные консультации и неформальное общение. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по номерам телефонам: 76-04-85, 77-09-21. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.