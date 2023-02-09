В Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС) подвели итоги деятельности ведомства в 2022 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, в 2022 году рост заявительской активности со стороны национальных заявителей в отношении подачи заявок на выдачу патентов на изобретение и на сорта растений составил 101,1% и 263,6% к уровню 2021 г. соответственно. Всего за отчетный период в НЦИС поступило 1004 заявки на выдачу охранных документов Республики Беларусь (патентов, свидетельств).

Общее количество поступивших заявок на регистрацию товарного знака составило 6696 заявок, из них по национальной процедуре поступило 2389 заявок (79,6% к 2021 г.) и 4307 заявок по международной процедуре (88,8% к 2021 г.). Зарегистрировано 898 договоров о передаче и предоставлении прав на ОПС (118,5% к 2021 г.).

Общее количество действующих патентов и свидетельств в Беларуси на конец отчетного периода составило 47 605.

Увеличилось количество коммерческих предложений на объекты права промышленной собственности, размещенных на Бирже интеллектуальной собственности. На 1 января 2023 г. представлено 744 предложения, что на 2,8% больше чем на 1 января 2022 г.

Для обеспечения доступа к информации о законодательстве и технической информации, а также о методах коммерциализации и маркетинга технологий, оказания помощи в проведении поиска и получении такой информации, мониторинга уровня развития технологий продолжена работа по созданию сети центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). В 2022 г. в Беларуси создано 8 ЦПТИ. Всего функционирует 25 точек.

В рамках коллективного управления имущественными правами НЦИС обеспечивает поступательный рост сумм авторского вознаграждения, собираемого в интересах авторов и правообладателей, правами которых управляет. В 2022 г. собрано авторского вознаграждения на сумму 7,05 млн белорусских рублей. Это на 24,3% больше, чем в 2021 г.

Особый рост отмечается в таких высокотехнологичных секторах использования произведений, как технология ОТТ (206,1% к 2021 г.), Интернет (110,3% к 2021 г.) и IP-телевидение (115,1% к 2021 г).