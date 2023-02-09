ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В НЦИС ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ


17:22 09.02.2023

В Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС) подвели итоги деятельности ведомства в 2022 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, в 2022 году рост заявительской активности со стороны национальных заявителей в отношении подачи заявок на выдачу патентов на изобретение и на сорта растений составил 101,1% и 263,6% к уровню 2021 г. соответственно. Всего за отчетный период в НЦИС поступило 1004 заявки на выдачу охранных документов Республики Беларусь (патентов, свидетельств).

Общее количество поступивших заявок на регистрацию товарного знака составило 6696 заявок, из них по национальной процедуре поступило 2389 заявок (79,6% к 2021 г.) и 4307 заявок по международной процедуре (88,8% к 2021 г.). Зарегистрировано 898 договоров о передаче и предоставлении прав на ОПС (118,5% к 2021 г.).

Общее количество действующих патентов и свидетельств в Беларуси на конец отчетного периода составило 47 605.

Увеличилось количество коммерческих предложений на объекты права промышленной собственности, размещенных на Бирже интеллектуальной собственности. На 1 января 2023 г. представлено 744 предложения, что на 2,8% больше чем на 1 января 2022 г.

Для обеспечения доступа к информации о законодательстве и технической информации, а также о методах коммерциализации и маркетинга технологий, оказания помощи в проведении поиска и получении такой информации, мониторинга уровня развития технологий продолжена работа по созданию сети центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). В 2022 г. в Беларуси создано 8 ЦПТИ. Всего функционирует 25 точек.

В рамках коллективного управления имущественными правами НЦИС обеспечивает поступательный рост сумм авторского вознаграждения, собираемого в интересах авторов и правообладателей, правами которых управляет. В 2022 г. собрано авторского вознаграждения на сумму 7,05 млн белорусских рублей. Это на 24,3% больше, чем в 2021 г.

Особый рост отмечается в таких высокотехнологичных секторах использования произведений, как технология ОТТ (206,1% к 2021 г.), Интернет (110,3% к 2021 г.) и IP-телевидение (115,1% к 2021 г).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2023
валюта курс
EUR 2.9797
USD 2.7686
RUB 3.7991
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9753 +0.053
USD 2.7686 +0.0397
RUB 3.7991 -0.0276
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9680 2.9750
USD 2.7600 2.7670
RUB 2.8000 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 09.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0790
EUR/RUB 78.0000 103.0000
USD/RUB 72.6000 96.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте