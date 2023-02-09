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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ТОРГОВОГО ПАВИЛЬОНА В СЕННО
16:10 09.02.2023
При проверке торгового объекта (принадлежит индивидуальному предпринимателю) Комитетом госконтроля Витебской области установлены факты реализации товаров по завышенным до 33% ценам.
Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля Беларуси, к продаже также предлагалась просроченная мясная продукция, на отдельные товары срок годности вовсе невозможно было установить.
Кроме того, в торговом павильоне выявлены многочисленные нарушения санитарных требований.
По результатам проверки вынесено предписание о приостановлении деятельности объекта. Рассматривается вопрос о начале административного процесса.
С начала нынешнего года за грубые нарушения законодательства по требованию КГК в целом по республике приостанавливалась работа 4 четырех торговых объектов.
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