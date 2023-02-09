ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ТОРГОВОГО ПАВИЛЬОНА В СЕННО

16:10 09.02.2023 При проверке торгового объекта (принадлежит индивидуальному предпринимателю) Комитетом госконтроля Витебской области установлены факты реализации товаров по завышенным до 33% ценам. Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля Беларуси, к продаже также предлагалась просроченная мясная продукция, на отдельные товары срок годности вовсе невозможно было установить. Кроме того, в торговом павильоне выявлены многочисленные нарушения санитарных требований. По результатам проверки вынесено предписание о приостановлении деятельности объекта. Рассматривается вопрос о начале административного процесса. С начала нынешнего года за грубые нарушения законодательства по требованию КГК в целом по республике приостанавливалась работа 4 четырех торговых объектов.