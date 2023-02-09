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ЭКОНОМИКА РБ


НЕФТЬ НЕ ДАЕТ ТАКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, КАК СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - ЛУКАШЕНКО


15:48 09.02.2023

Нефть не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство. Об этом заявил Лукашенко 9 февраля на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

«Многолетние усилия, вложенные в развитие агропромышленного комплекса, приносят свои результаты, о чем в том числе свидетельствуют результаты экспорта белорусской сельхозпродукции», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

«Нефть вообще опустилась ниже плинтуса. На 8,3 миллиарда долларов продали продуктов питания», - сказал он.

По его словам, он импортного практически не употребляет.

Во время церемонии Лукашенко нацелил руководство научной сферы на практико-ориентированные темы.

«Чтобы мы больше внимания уделяли практико-ориентированным темам. То, что сегодня на злобу (дня - прим.). То, что нужно сейчас нашей жизни. Начиная от военных наук, безопасности, заканчивая мирной жизнью. В этом большой практический смысл», - сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что по востребованным направлениям науки выделяются огромные деньги, особенно в зарубежных странах. Многие иностранные инвесторы готовы вкладывать значительные финансовые средства в различные перспективные разработки.

«Все сегодня нужно, и во все готовы инвестировать, огромные деньги готовы инвестировать. Но надо показать товар, показать его эффективность и затем разворачивать производство», - сказал Лукашенко.
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