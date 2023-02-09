|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ ИКТ САММИТ СОСТОИТСЯ 19 АПРЕЛЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПЭ «ТИБО-2023»
14:51 09.02.2023
Белорусский ИКТ Саммит состоится 19 апреля 2023 года в Минск-арене в рамках деловой программы XXIX Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2023».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, на мероприятии будут представлены глобальные тенденции развития ИКТ, примеры внедрения цифровых технологий и инновационных решений в различных областях экономики.
Формат саммита включает пленарное и тематические заседания, посвященные таким современным технологическим трендам, как технологии сетей 5G, беспроводная цифровая связь, облачные технологии, центры обработки данных, интернет вещей, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн, 3D-технологии моделирования и визуализации, информационная безопасность, беспилотные летательные аппараты, интеллектуальные транспортные системы, импортонезависимость ИТ-инфраструктуры и другие.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2023
Курсы в банках
на 09.02.2023
Конвертация в банках
на 09.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте