Белорусский ИКТ Саммит состоится 19 апреля 2023 года в Минск-арене в рамках деловой программы XXIX Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2023».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, на мероприятии будут представлены глобальные тенденции развития ИКТ, примеры внедрения цифровых технологий и инновационных решений в различных областях экономики.

Формат саммита включает пленарное и тематические заседания, посвященные таким современным технологическим трендам, как технологии сетей 5G, беспроводная цифровая связь, облачные технологии, центры обработки данных, интернет вещей, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн, 3D-технологии моделирования и визуализации, информационная безопасность, беспилотные летательные аппараты, интеллектуальные транспортные системы, импортонезависимость ИТ-инфраструктуры и другие.