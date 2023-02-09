Более 50 должностных лиц в Гродненской области оштрафовано за несвоевременную выплату заработной платы. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля Беларуси.

В частности, госконтролерами выявлено, что 18 работников общества с ограниченной ответственностью в Скиделе, занимающегося оптовой торговлей нефтепродуктами, не получили зарплату в определенные контрактами сроки. В унитарном предприятии Слонима также несвоевременно выплатили отпускные 8 работникам.

В процессе разбирательства задолженности по зарплате на этих предприятиях погашены. К виновным приняты меры административной ответственности.

Всего по материалам проверок Комитета госконтроля Гродненской области в 2022 году за нарушение сроков выплаты заработной платы к административной ответственности привлечено 51 должностное лицо на сумму 8,7 тыс. рублей.