Государственный комитет по имуществу Беларуси планирует перевести все процедуры в сфере госрегистрации в электронный формат. Об этом заявил председатель комитета Дмитрий Матусевич на заседании Генеральной ассамблеи Республиканской конфедерации предпринимательства.

Он отметил, что в прошлом году значительно изменилось земельное законодательство и оно продолжает формироваться.

«Фактически земельный кодекс начал работать с начала года. Да, местные органы власти еще не полностью привыкли к новому законодательству, но бизнес-союзы в том числе могут помогать им в этом», – сказал Дмитрий Матусевич, которого цитирует пресс-служба Госкомитета по имуществу.

Помимо этого, в сентябре прошлого года подписан указ № 330 «О распоряжении имуществом». Документ принят в целях совершенствования отношений по распоряжению имуществом, расширения полномочий республиканских и местных органов государственного управления, упрощения порядка вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот.

«С 22 марта он вступит в силу. Это важный документ. Есть также нововведение –утвержденный паспорт законсервированного объекта, то есть упрощенный порядок получения документов, чтобы дальше собственник мог распорядиться объектом. Это возможность для бизнеса купить такой объект», – рассказал Дмитрий Матусевич.

Председатель Госкомимущества также отметил, что указ по аренде уже внесен и согласован со всеми заинтересованными.

«…В нем содержатся льготные коэффициенты для промышленных объектов и ряд других новелл. Они поспособствуют развитию малого бизнеса, спрос на арендные площади есть. Кроме этого, с 2019 года мы не поднимаем базовую арендную величину, и в этом году такие решения тоже приняты. Эта величина фактически уже пять лет неизменна и фактически субсидируется государством», – сказал Дмитрий Матусевич.

Есть и другие меры поддержки, например, цифровые продукты и сервисы.

«Из последнего – это реестр ветхих и пустующих домов, который заработал с нового года. Сейчас мы делаем его визуализацию на публичной кадастровой карте. Основная задача на 2023 год для бизнеса – перевести все процедуры в сфере госрегистрации в электронный формат», – заключил чиновник.