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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ ГРОДНО ОБМАНУЛ 20 ЧЕЛОВЕК


12:58 09.02.2023

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 18-летнего жителя областного центра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, молодой человек, еще будучи несовершеннолетним, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя по оказанию услуг по поставке и установке сантехнического оборудования.

По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года парень заключал договоры с гражданами на поставку и монтаж сантехники. Потерпевшие верили ему и вносили внушительные суммы в качестве предоплаты. Хотя в действительности обвиняемый не собирался что-либо делать в интересах потерпевших. При этом для создания видимости исполнения заказов некоторым из них передавал часть оборудования.

Например, в июне прошлого года обвиняемый заключил договор купли-продажи сантехники с жителем Гродненской области. В качестве предоплаты покупатель внес более 5 тысяч рублей. Предприниматель, создавая видимость честной работы, передал потерпевшему часть оборудования на общую сумму чуть больше тысячи рублей. После чего мужчина в качестве оплаты за оставшийся товар отдал ему деньги в размере без малого 10 тысяч рублей, но заказанное оборудование так и не получил. Затем парень переставал выходить с клиентами на связь.

Кроме того, установлены факты, когда молодой предприниматель, выступая уже в качестве покупателя товара, обманывал продавцов сантехники.

Например, в июле 2022 года парень заключил договор на приобретение оборудования у одной из столичных компаний. После его получения, никаких выплат не произвел. Общая сумма ущерба организации составила более 8 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу установлено 20 потерпевших, из них 17 граждан и 3 организации. Общая сумма ущерба без малого составила 40 тысяч рублей.

Желая избежать уголовной ответственности, молодой человек скрылся до осуществления предварительного следствия. После чего следователем был объявлен в розыск. В настоящее время его местонахождение установлено, к нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Жителю Гродно предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
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