«Савушкин продукт» выпустил глазированные сырки «ТОП» с начинками.

Новые десерты удивляют формой и содержанием: выполнены в форме удлиненного полуцилиндра с яркой начинкой. Таких сырков на рынке еще не было.

«Савушкин продукт» начал выпускать новый вид глазированных сырков с начинкой. Они обладают мягкой, нежной текстурой. Благодаря основе с добавлением творожного сыра консистенция получается легкой и сливочной. А молочная глазурь и яркая начинка гармонично дополняют нежный вкус.

Всего на полки магазинов поступили сырки с четырьмя начинками: сладкая клубника, яркое манго, вкуснейший шоколад и любимая вареная сгущенка.

Новинки обладают привычной для сырков жирностью в 20%. Каждый «ТОП» весит 40 граммов. Форма удлиненного полуцилиндра делает его одновременно и оригинальным, и более удобным (проще держать в руке)

Дизайн упаковок передает особенность каждого сырка. Причем разные цвета указывают на определенные вкусы: красный – клубники, коричневый – шоколада, желтый – манго, а карамельный – вареной сгущенки.

Новинки можно найти во всех торговых сетях страны.