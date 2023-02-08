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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛИСЬ СЫРКИ «ТОП» С КЛАССИЧЕСКИМИ И ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМИ ВКУСАМИ
12:32 09.02.2023
«Савушкин продукт» выпустил глазированные сырки «ТОП» с начинками.
Новые десерты удивляют формой и содержанием: выполнены в форме удлиненного полуцилиндра с яркой начинкой. Таких сырков на рынке еще не было.
«Савушкин продукт» начал выпускать новый вид глазированных сырков с начинкой. Они обладают мягкой, нежной текстурой. Благодаря основе с добавлением творожного сыра консистенция получается легкой и сливочной. А молочная глазурь и яркая начинка гармонично дополняют нежный вкус.
Всего на полки магазинов поступили сырки с четырьмя начинками: сладкая клубника, яркое манго, вкуснейший шоколад и любимая вареная сгущенка.
Новинки обладают привычной для сырков жирностью в 20%. Каждый «ТОП» весит 40 граммов. Форма удлиненного полуцилиндра делает его одновременно и оригинальным, и более удобным (проще держать в руке)
Дизайн упаковок передает особенность каждого сырка. Причем разные цвета указывают на определенные вкусы: красный – клубники, коричневый – шоколада, желтый – манго, а карамельный – вареной сгущенки.
Новинки можно найти во всех торговых сетях страны.
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