На предприятиях и в организациях Брестской области насчитывается более 11,5 тысячи вакансий.

Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, наниматели нуждаются в специалистах аграрного профиля, врачах, водителях, продавцах, бухгалтерах, не хватает рабочих рук и на промышленных предприятиях региона.

Найти работу в онлайн режиме 16 февраля смогут жители сразу 6 районов области: Барановичского, Ивацевичского и Ивановского, Пружанского и Каменецкого, а также Жабинковского. В областном центре ярмарка вакансий состоится 27 февраля. Присоединиться к ней можно посредством сайта e-vacancy.by. Работники кадровых служб ответят на вопросы, которые интересуют безработных и выдадут приглашение на собеседование.

К слову, профсоюзы региона не стоят в стороне от проблемы нехватки кадров. Так, Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников АПК сделала глубокий анализ нехватки рабочих рук в своей отрасли. С выводами ознакомили членов Брестского областного совета по трудовым и социальным вопросам. В январе в Кобринском районе прошел форум специалистов АПК, которые закрепились на первых рабочих местах. Молодые люди поделились личным опытом и высказали предложения по совершенствованию кадровой работы.