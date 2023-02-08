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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 10 ЭЛЕКТРОННЫХ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ ПРОВЕДУТ НА БРЕСТЧИНЕ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА


12:15 09.02.2023

На предприятиях и в организациях Брестской области насчитывается более 11,5 тысячи вакансий.

Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, наниматели нуждаются в специалистах аграрного профиля, врачах, водителях, продавцах, бухгалтерах, не хватает рабочих рук и на промышленных предприятиях региона.

Найти работу в онлайн режиме 16 февраля смогут жители сразу 6 районов области: Барановичского, Ивацевичского и Ивановского, Пружанского и Каменецкого, а также Жабинковского. В областном центре ярмарка вакансий состоится 27 февраля. Присоединиться к ней можно посредством сайта e-vacancy.by. Работники кадровых служб ответят на вопросы, которые интересуют безработных и выдадут приглашение на собеседование.

К слову, профсоюзы региона не стоят в стороне от проблемы нехватки кадров. Так, Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников АПК сделала глубокий анализ нехватки рабочих рук в своей отрасли. С выводами ознакомили членов Брестского областного совета по трудовым и социальным вопросам. В январе в Кобринском районе прошел форум специалистов АПК, которые закрепились на первых рабочих местах. Молодые люди поделились личным опытом и высказали предложения по совершенствованию кадровой работы.
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