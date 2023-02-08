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ЭКОНОМИКА РБ
В КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 9 СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
12:00 09.02.2023
В КГК Гомельской области поступило 9 сообщений о нарушениях природоохранного законодательства во время «горячей телефонной линии».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, сообщения были о загрязнении стоками животноводческого объекта и зарастании водных объектов, несанкционированной свалке в одном из микрорайонов областного центра, проблемах со сбором бытовых отходов в сельской местности и другие вопросы.
По каждому факту будут приняты меры реагирования. Для изучения информации на местах привлечены специалисты Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», а также местные органы управления.
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