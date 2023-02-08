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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОМОГ РЕАЛИЗОВАТЬ ОКОЛО СТА ПРОЕКТОВ ЗА ГОД


11:39 09.02.2023

Активность со стороны малого предпринимательства при обращении за финансовой поддержкой по-прежнему достаточно заметная. Это отметил директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства Петр Арушаньянц.

"Мы реализуем новые инструменты. В этом году начали отдельную программу для фермерских хозяйств, которые хотят развиться, и для уже состоявшихся. Продолжаем программу производственной кооперации - это один из перспективнейших проектов, так как есть возможность малому и среднему бизнесу войти в цепочки производства продукции крупных предприятий, - рассказал он. - В прошлом году мы накопили достаточно хороший опыт работы. Было проведено более 40 мероприятий, через нас прошло почти 500 субъектов хозяйствования, которые провели переговоры с крупными предприятиями. Значительная часть из них нашла себе партнеров, договорилась о перспективах или направлениях сотрудничества. Те, кто имеет заказы, хочет повысить качество, расширить производственную базу, имеют возможность получить финансовую поддержку в нашем фонде".

Фонд предлагает несколько инструментов.

"В первую очередь это займы по льготным ставкам. На сегодняшний момент мы уже выходим на половину ставки рефинансирования. Кроме этого, предлагаем лизинг и поручительство. Поручительство или гарантийный фонд - это достаточно новый инструмент для Беларуси, но, тем не менее, мы осваиваем его. Мы обеспечили субъекты хозяйствования поручительствами при получении кредитов на сумму более Br7 млн. Это востребованный механизм. Сейчас работаем над расширением линейки продуктов, чтобы максимально учесть все потребности наших клиентов", - сказал Петр Арушаньянц.

Все проекты, которые направлены на возможность производства продукции импортозамещения, получают финансирование без ограничений, подчеркнул гендиректор фонда.

"Мы тщательно отбираем проекты, главный критерий - развитие. За прошлый год у нас было порядка 70 проектов по займу и лизингу и примерно 30 - по поручительствам в различных сферах - производство, строительство, сельское хозяйство, грузоперевозки, медицинская деятельность и другие", - резюмировал он.
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