Около 20 предприятий системы Министерства промышленности представят свою продукцию в составе Национальной экспозиции Беларуси на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет 10-13 июля 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель министра Дмитрий Харитончик 8 февраля 2023 года на совещании по вопросам организации и проведения форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, свои лучшие модели и прогрессивные разработки представят флагманы белорусской промышленности МАЗ, БЕЛАЗ, «Гомсельмаш», ММЗ, «Амкодор», «Бобруйскагромаш», БКМ, БМЗ, «Интеграл», «Могилевлифтмаш», БАТЭ, «Горизонт», «Атлант», станкостроительные предприятия и др.

Кроме того, о заинтересованности и готовности принять участие в выставке заявили ряд государственных профильных концернов и комитетов.

К настоящему времени сформирован предварительный проект концепции национальной выставочной экспозиции страны. Идет процесс формирования программы. Согласно планам, состоятся бизнес-форум и культурная программа.

Предполагается работа белорусской экспозиции на общей площади около 2 тыс.кв.м по трем разделам: промышленное производство, промышленная кооперация и импортозамещение.

По итогам форума ожидается заключение знаковых контрактов между белорусскими и российскими компаниями.

«В нынешнем году Беларусь выступит страной-партнером выставки. Соорганизатором выставки определено Министерство промышленности Беларуси. В условиях современной геополитической ситуации участие в качестве страны-партнера особо актуально, поскольку произошло разрушение устоявшихся цепочек поставок продукции и комплектующих. Министерство промышленности заинтересовано достойно представить промышленный потенциал страны, показать все лучшие достижения и сформировать пул новых контрактов с партнерами с целью расширения промышленно-технологической кооперации между странами», – подчеркнул Дмитрий Харитончик.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и выступает главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В текущем году главная тема форума – «Устойчивое производство: стратегии обновления». На интеллектуальной площадке руководители бизнеса и власти предложат свои решения по преодолению рисков и угроз.