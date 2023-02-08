|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ С ЦЕНТРОМ РАЗРАБОТКИ В ПВТ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА СПОРТИВНЫХ ОТТ-ПЛАТФОРМ
10:51 09.02.2023
Компания Deltatre с центром разработки в Парке высоких технологий стала победителем международного конкурса спортивных ОТТ-платформ «SPORTSPRO OTT AWARDS-2022» в категории «Лучшая технологическая компания».
Как сообщает сайт ПВТ, ООО «Дельтатрэ» в качестве центра разработки компании «ДЕЛЬТАТРЭ ГРУП ЛИМИТЕД» (Великобритания) в Парке высоких технологий специализируется на создании программного обеспечения в области спорта и развлечений, обслуживания прямых трансляций международных спортивных мероприятий.
SportsPro OTT Awards – престижный конкурс в индустрии спортивных медиа и ОТТ-сервисов. Рейтинг определяет пионеров спортивного вещания, инновационные решения которых позволяют сделать трансляцию спортивных мероприятий наиболее быстрой, качественной и доступной.
В состав жюри конкурса международной медиакомпании SportsPro входят топ-менеджеры BBC, Sky, FIFA, Formula 1, DAZN и других лидеров рынка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2023
Курсы в банках
на 09.02.2023
Конвертация в банках
на 09.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте