Компания Deltatre с центром разработки в Парке высоких технологий стала победителем международного конкурса спортивных ОТТ-платформ «SPORTSPRO OTT AWARDS-2022» в категории «Лучшая технологическая компания».

Как сообщает сайт ПВТ, ООО «Дельтатрэ» в качестве центра разработки компании «ДЕЛЬТАТРЭ ГРУП ЛИМИТЕД» (Великобритания) в Парке высоких технологий специализируется на создании программного обеспечения в области спорта и развлечений, обслуживания прямых трансляций международных спортивных мероприятий.

SportsPro OTT Awards – престижный конкурс в индустрии спортивных медиа и ОТТ-сервисов. Рейтинг определяет пионеров спортивного вещания, инновационные решения которых позволяют сделать трансляцию спортивных мероприятий наиболее быстрой, качественной и доступной.

В состав жюри конкурса международной медиакомпании SportsPro входят топ-менеджеры BBC, Sky, FIFA, Formula 1, DAZN и других лидеров рынка.