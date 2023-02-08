В Гомельском филиале РНТБ с 6 по 10 февраля проходит Неделя безопасного интернета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, специалисты проводят занятия и консультации по безопасности в интернете для групп учащихся в рамках повышения компьютерной грамотности.

На уроках можно узнать про основные виды мошенничества в интернете, получить ответы на вопросы, как не попасться на удочку мошенников, обезопасить себя и своих близких от их действий, минимизировать потери денежных средств в случае скомпрометированных данных, а также, что делать и куда обращаться, если Вы стали жертвой мошенничества в сети Интернет.

Кроме того, пользователи имеют возможность получить практическую информацию, как выбрать и использовать доступный антивирус, создать идеальный пароль, о правилах безопасного общения в социальных сетях и др.

Мероприятия приурочены ко Всемирному дню безопасного интернета, который отмечается во второй день второй недели февраля.