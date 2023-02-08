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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ РНТБ ПРОХОДИТ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА
09:46 09.02.2023
В Гомельском филиале РНТБ с 6 по 10 февраля проходит Неделя безопасного интернета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, специалисты проводят занятия и консультации по безопасности в интернете для групп учащихся в рамках повышения компьютерной грамотности.
На уроках можно узнать про основные виды мошенничества в интернете, получить ответы на вопросы, как не попасться на удочку мошенников, обезопасить себя и своих близких от их действий, минимизировать потери денежных средств в случае скомпрометированных данных, а также, что делать и куда обращаться, если Вы стали жертвой мошенничества в сети Интернет.
Кроме того, пользователи имеют возможность получить практическую информацию, как выбрать и использовать доступный антивирус, создать идеальный пароль, о правилах безопасного общения в социальных сетях и др.
Мероприятия приурочены ко Всемирному дню безопасного интернета, который отмечается во второй день второй недели февраля.
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