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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРАБОТАН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ В БЕЛАРУСИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЖЕНЩИН В 2023 ГОДУ
09:31 09.02.2023
Разработан план мероприятий по стимулированию предпринимательской инициативы женщин в 2023 году. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Минэкономики.
На состоявшейся 8 февраля встрече директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович с представителями Белинвестбанка и Белорусского союза женщин подведены итоги выполнения соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по стимулированию предпринимательской инициативы женщин, которое было подписано в конце апреля прошлого года.
В 2022 году организовано 16 мероприятий, в том числе 6 тематических круглых столов. На этих площадках белоруски смогли поделиться историями успеха, осветить проблемы, с которыми приходится сталкиваться, получить исчерпывающие ответы на все волнующие вопросы, укрепиться в своем желании самореализоваться в бизнесе.
Часть мероприятий в рамках соглашения содействовала укреплению кооперационных связей. Ключевое из них – диалоговая площадка для женщин-предпринимателей Беларуси и России в рамках X Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы» в Витебской области. Продуктивные переговоры позволили усилить кооперацию и двустороннее сотрудничество бизнеса, расширить международные контакты и наладить партнерские взаимоотношения.
Выработанные по результатам обсуждения предложения легли в основу плана мероприятий по реализации соглашения на 2023 год.
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