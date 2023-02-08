Разработан план мероприятий по стимулированию предпринимательской инициативы женщин в 2023 году. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Минэкономики.

На состоявшейся 8 февраля встрече директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович с представителями Белинвестбанка и Белорусского союза женщин подведены итоги выполнения соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по стимулированию предпринимательской инициативы женщин, которое было подписано в конце апреля прошлого года.

В 2022 году организовано 16 мероприятий, в том числе 6 тематических круглых столов. На этих площадках белоруски смогли поделиться историями успеха, осветить проблемы, с которыми приходится сталкиваться, получить исчерпывающие ответы на все волнующие вопросы, укрепиться в своем желании самореализоваться в бизнесе.

Часть мероприятий в рамках соглашения содействовала укреплению кооперационных связей. Ключевое из них – диалоговая площадка для женщин-предпринимателей Беларуси и России в рамках X Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы» в Витебской области. Продуктивные переговоры позволили усилить кооперацию и двустороннее сотрудничество бизнеса, расширить международные контакты и наладить партнерские взаимоотношения.

Выработанные по результатам обсуждения предложения легли в основу плана мероприятий по реализации соглашения на 2023 год.