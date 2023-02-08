Темпы сокращения ВВП Беларуси в первом квартале 2023 года могут сложиться в диапазоне 3-5% год к году. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

«ВВП Беларуси сократился на 4,7% в IV квартале 2022 г после снижения на 5,4% кварталом ранее. Уменьшение масштаба экономического спада указывает на продолжающийся процесс адаптации белорусской экономики к изменившимся условиям функционирования», - говорится в обзоре.

В нем отмечается, что основной вклад в размере 0,9% в улучшение динамики ВВП Беларуси в IV квартале внесла обрабатывающая промышленность: темп сокращения ее добавленной стоимости уменьшился с 8,8% в III квартале до 4% в IV квартале.

«Это стало результатом переориентации торговых потоков на Россию, другие страны ЕАЭС и еще ряд государств, а также следствием эффектов смягчения денежно-кредитных условий», - поясняется в обзоре.

Также рост в размере 5,6% в IV квартале показало сельское хозяйство в связи с увеличившимся урожаем. С 12,3% до 9,4% уменьшился спад в строительстве, что может объясняться постепенным отходом от первоначального шока февраля – марта 2022 г.

Сдерживали динамику ВВП в IV квартале 2022 г торговля (минус 16,7%), транспортировка (минус 17,5%) и оказание услуг в области информации и связи (минус 11%).

«В I квартале 2023 г. темпы сокращения ВВП могут сложиться в диапазоне 3-5% г/г. Однако уже во II квартале белорусская экономика может перейти к росту», - прогнозируют аналитики ЕАБР.

Что касается инфляции, то она, по мнению экономистов, продолжит снижаться в силу сохраняющихся эффектов контроля за ценами, сдержанного потребительского спроса и коррекционного укрепления белорусского рубля к российскому.

«В весенние месяцы ожидается резкое понижение годовой инфляции под воздействием обозначенных факторов, а летом ее уровень может временно опуститься ниже 4% г/г. Вместе с тем к концу года рост цен с высокой вероятностью ускорится из-за ослабления дезинфляционного влияния внутреннего спроса и ценового регулирования. Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 г. – 8%», - говорится в обзоре.