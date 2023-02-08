ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КГК ОТМЕЧАЕТ НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ


17:47 08.02.2023

Глава Комитета госконтроля 8 февраля принял участие в заседании Могилевского облисполкома, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнение бюджета области за 2022 год.

Как сообщает Telegram-канал КГК, на заседании Могилевского облисполкома Василий Герасимов отметил неэффективное использование в регионе средств при строительстве, недостаточность проводимой работы по формированию перечня региональных инвестиционных проектов, наличие проблем с загрузкой производственных мощностей и ростом складских запасов отдельных предприятий, отсутствие в ряде районов значимых прорывных проектов.

Внимание участников акцентировано на необходимости принять конкретные меры по сокращению просроченной дебиторской задолженности по средствам бюджета, обеспечить своевременное поступление неналоговых доходов.

Также поручено организовать надлежащее хранение и использования плодоовощной продукции стабфондов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2023
валюта курс
EUR 2.9352
USD 2.7289
RUB 3.8267
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9223 +0.0023
USD 2.7289 +0.0132
RUB 3.8267 -0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9240 2.9290
USD 2.7270 2.7300
RUB 2.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0750
EUR/RUB 76.5000 102.5000
USD/RUB 71.5000 95.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте