Глава Комитета госконтроля 8 февраля принял участие в заседании Могилевского облисполкома, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнение бюджета области за 2022 год.

Как сообщает Telegram-канал КГК, на заседании Могилевского облисполкома Василий Герасимов отметил неэффективное использование в регионе средств при строительстве, недостаточность проводимой работы по формированию перечня региональных инвестиционных проектов, наличие проблем с загрузкой производственных мощностей и ростом складских запасов отдельных предприятий, отсутствие в ряде районов значимых прорывных проектов.

Внимание участников акцентировано на необходимости принять конкретные меры по сокращению просроченной дебиторской задолженности по средствам бюджета, обеспечить своевременное поступление неналоговых доходов.

Также поручено организовать надлежащее хранение и использования плодоовощной продукции стабфондов.