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ЭКОНОМИКА РБ


КОНКУРС СТАРТАПОВ БГУ STARTUP HEART НАБИРАЕТ ОРГАНИЗАТОРОВ


16:22 08.02.2023

Конкурс стартапов БГУ Startup Heart набирает организаторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, состязание проводится с целью развития проектов молодых предпринимателей.

Принять участие в организации масштабного форума могут студенты, магистранты и аспиранты БГУ, а также молодые специалисты и предприниматели до 35 лет. На выбор предоставлены 11 направлений: еvent, «инвесторы», «партнеры», «менторы+проекты», «HR-менеджер», «сайт», «технический специалист», «аналитика и отчетность», «дизайнеры», «менеджер по маркетингу», PR&SMM.

Для участия нужно до 1 марта включительно заполнить анкету. Оргкомитет рассмотрит все заявки и свяжется с кандидатами в ближайшее время.

В этом году Startup Heart пройдет в пятый раз в октябре в БГУ.

Организатором конкурса выступает экономический факультет БГУ.

Startup Heart – образовательный конкурс стартапов для молодежи. Инициатива и реализация принадлежат студентам и преподавателям БГУ. Участники предоставляют свои проекты, после чего их связывают с профессиональными менторами и организовывают ряд бесплатных обучающих программ.

Первый сезон стартовал в мае 2019 года и собрал более 40 проектов. В предыдущие годы конкурс объединил участников из Беларуси, России, Казахстана и Германии.
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