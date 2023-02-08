ЭКОНОМИКА РБ

ВИТЕБСКИЙ МЕДУНИВЕРСИТЕТ И ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР

15:18 08.02.2023 8 февраля 2023 года состоялось подписание договора между Витебским государственным медицинским университетом и Главным управлением по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета. Как сообщает Telegram-канал Минздрава, договором предусмотрены взаимные обязательства по совершенствованию медицинской помощи, внедрению в медицинскую практику организаций здравоохранения новейших методов профилактики, диагностики и лечения пациентов.