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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЛЕТОМ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА КИТАЙСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
14:44 08.02.2023
С 29 июня по 1 июля 2023 года в торгово-выставочном центре индустриального парка «Великий камень» пройдет Выставка китайских товаров и услуг.
Организатором мероприятия выступает СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» при содействии Министерства экономики Беларуси, Торгово-промышленных палат Беларуси и России, CMEC International Exhibition Co., Ltd. и Российского экспортного центра в Минске.
Как сообщает сайт парка, на выставке будут представлены товары в таких категориях, как автомобили, мотоциклы и комплектующие, текстильное сырье, изделия и оборудование, строительные материалы, отопление и сантехника, электромеханическое оборудование, бытовая техника и электроника, финансовые услуги и складская логистика.
Ключевая цель выставки – налаживание сотрудничества, выстраивание каналов закупок между белорусским и российским бизнесом и китайскими производителями. Предполагается, что в дальнейшем мероприятие будет проходить ежегодно. Выставка, проходившая в 2019 году в «Великом камне», собрала более 250 предприятий-участников, в число которых входили резиденты парка.
С подробной информацией о выставке можно ознакомиться здесь.
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