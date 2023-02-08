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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ НА БЖД В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 4,6 МЛН РУБЛЕЙ
13:59 08.02.2023
В организациях Белорусской железной дороги в 2022 году внедрено 381 рационализаторское предложение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в результате их использования получен экономический эффект в размере более 4,6 млн рублей.
В разработках и внедрении рационализаторских предложений приняли участие 557 новаторов Белорусской железной дороги.
Новые решения были направлены на обеспечение безопасности движения, экономию и рациональное использование трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, совершенствование процессов ремонта и эксплуатации тягового подвижного состава, улучшение условий труда и др.
Лучшие результаты рационализаторской деятельности продемонстрировали работники Барановичского отделения Белорусской железной дороги, где было подано и внедрено 38 рацпредложений, от использования которых получен экономический эффект в размере более 1,8 млн рублей. В тройке лидеров и Минское отделение Белорусской железной дороги. Здесь подано и внедрено 24 рационализаторских предложения, экономический эффект составил почти 1,3 млн рублей. В числе лучших также Гомельское отделение БЖД, где подано и внедрено 96 рацпредложений с экономическим эффектом более 690 тыс. рублей.
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