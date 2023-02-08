Прокуратура города Минска и прокуратуры столичных районов по результатам надзорных мероприятий в 2022 году в связи с выявленными фактами невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы вынесли в адрес нанимателей 98 предписаний, официально предупредили 82 должностных лица о недопустимости повторного нарушения законодательства о труде, инициировали привлечение к административной ответственности 68 субъектов хозяйствования и их руководителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в результате принятых столичными органами прокуратуры мер 4236 работникам выплачена заработная плата в размере свыше 9,2 млн рублей. Ситуация с в этой сфере правоотношений взята на контроль.

В частности, только за январь 2023 года прокуроры вынесли 7 предписаний в сумме 1,8 млн рублей, инициировали привлечение 6 должностных лиц к административной ответственности.

Например, прокурор Московского района Минска в связи с наличием в ООО «С.» просроченной задолженности по заработной плате за ноябрь 2022 года перед 82 работниками в сумме 320,5 тыс. рублей вынес руководителю организации предписание, в котором потребовал устранить нарушения законодательства о труде.

Акт надзора исполнен: заработная плата сотрудникам выплачена в полном объеме.