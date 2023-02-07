ЭКОНОМИКА РБ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ С ИП БОБРУЙСКОГО РАЙОНА ПО ИЗМЕНЕНИЯМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОЙДЕТ 9 ФЕВРАЛЯ

11:58 08.02.2023 9 февраля 2023 г. в зале заседаний Бобруйского райисполкома (ул. Пушкина, 215а, 2 этаж. Начало в 15:00) пройдет семинар-совещание с индивидуальными предпринимателями по вопросам изменения налогового законодательства. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, на семинаре будут рассмотрены вопросы порядка налогообложения доходов, полученных индивидуальными предпринимателями от осуществления предпринимательской деятельности, включая условия и порядок применения общей системы налогообложения, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, смены режима налогообложения, переходных нормах, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2022 года № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения».