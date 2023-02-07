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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 23 ТЫС. ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «ПРОФДОХОД»


11:30 08.02.2023

Более 23 тысяч белорусов зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профдоход. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Согласно информации, уже оформлено свыше 200 тысяч чеков на 18 миллионов рублей. Как отмечают в профильном ведомстве, в течение января, т.е. с начала работы нового налогового режима, в стране проводилась широкомасштабная разъяснительная работа, основные вопросы у граждан сняты. Белорусы активно подключаются к новому режиму.

«Основные вопросы - это все-таки разграничение видов деятельности, которые можно применять плательщикам, а также предложения по расширению перечня видов деятельности. Поскольку он определен правительством и включает только те виды, которые в соответствии с Гражданским кодексом не относятся к предпринимательской. Налоговые органы рассматривают обращения граждан, мы готовы выходить на органы-регуляторы для того, чтобы корректировка шла и гражданского законодательства по расширению видов деятельности, которые не относятся к предпринимательству, и параллельно уже по расширению видов деятельности для плательщиков налога на профессиональный доход. Т.е. эта работа будет проводиться в течение текущего года», - рассказал начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский.

Стать на учет в качестве плательщика, ознакомиться с суммой налога, выписать чеки - все взаимодействия с профильными органами осуществляются дистанционно посредством мобильного приложения. Ответы на интересующие вопросы можно узнать на сайте ведомства или в контакт-центре.
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