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ЭКОНОМИКА РБ
ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ В ГРОДНО
10:17 08.02.2023
В Гродненском областном исполнительном комитете 7 февраля обсудили инструменты поддержки экспорта в текущих условиях.
Семинар для предприятий региона, включая резидентов СЭЗ «Гродноинвест», был проведен Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен.
Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках семинара детально рассмотрены инструменты поддержки экспорта и возможности по сопровождению внешнеэкономической деятельности белорусских предприятий, механизмы поиска деловых партнеров, особенности работы на электронных торговых площадках Национального центра маркетинга, изменения в порядке организации и проведения процедур закупок за счет собственных средств.
Компании, заинтересованные в расширении товарооборота с Российской Федерацией, изучили реестр номенклатуры импортозамещающей продукции для российских предприятий, а также перспективы интеграционных процессов для обеспечения участия белорусских поставщиков в коммерческих закупках на электронных торговых площадках.
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