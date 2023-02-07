В Гродненском областном исполнительном комитете 7 февраля обсудили инструменты поддержки экспорта в текущих условиях.

Семинар для предприятий региона, включая резидентов СЭЗ «Гродноинвест», был проведен Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен.

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках семинара детально рассмотрены инструменты поддержки экспорта и возможности по сопровождению внешнеэкономической деятельности белорусских предприятий, механизмы поиска деловых партнеров, особенности работы на электронных торговых площадках Национального центра маркетинга, изменения в порядке организации и проведения процедур закупок за счет собственных средств.

Компании, заинтересованные в расширении товарооборота с Российской Федерацией, изучили реестр номенклатуры импортозамещающей продукции для российских предприятий, а также перспективы интеграционных процессов для обеспечения участия белорусских поставщиков в коммерческих закупках на электронных торговых площадках.