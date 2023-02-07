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ЭКОНОМИКА РБ
СОБСТВЕННИК СЕТИ МАГАЗИНОВ НИЗКОГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА В МИНСКЕ СКРЫВАЛ ВЫРУЧКУ И ВЫПЛАЧИВАЛ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТАХ»
09:50 08.02.2023
Органами финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена незаконная деятельность по уклонению от уплаты налогов собственника и руководителей 5 коммерческих структур, которым принадлежала в Минске крупная сеть магазинов низкого ценового сегмента (включала в себя 11 торговых объектов) по продаже товаров легкой промышленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, с целью уклонения от уплаты налогов указанными лицами была организована схема, согласно которой большая часть денежных средств, получаемых от покупателей за реализованный товар, скрывалась от налогообложения (не пробивалась через кассовые аппараты).
В результате собственник этих торговых объектов уклонялся от уплаты налогов, а использовавшийся противоправный механизм работы позволял создавать недобросовестную конкуренцию отечественным производителями товаров легкой промышленности.
При этом для легализации продаваемых в магазинах товаров использовались фиктивные документы об их приобретении у подконтрольных собственнику торговых объектов компаний (на самом деле товары закупались за наличный расчет). На большинство товаров отсутствовали обязательные документы об их качестве.
Также оперативниками УДФР КГК по Минской области и Минску установлено, что из теневой выручки работникам торговых объектов выплачивалась заработная плата «в конвертах» («серую» зарплату получали более 150 человек), что позволяло владельцу бизнеса не уплачивать подоходный налог и обязательные страховые взносы, а работники лишались социальных гарантий.
В настоящее время деятельность сети полностью приостановлена.
По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Следственным комитетом ведется предварительное расследование.
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