Органами финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена незаконная деятельность по уклонению от уплаты налогов собственника и руководителей 5 коммерческих структур, которым принадлежала в Минске крупная сеть магазинов низкого ценового сегмента (включала в себя 11 торговых объектов) по продаже товаров легкой промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, с целью уклонения от уплаты налогов указанными лицами была организована схема, согласно которой большая часть денежных средств, получаемых от покупателей за реализованный товар, скрывалась от налогообложения (не пробивалась через кассовые аппараты).

В результате собственник этих торговых объектов уклонялся от уплаты налогов, а использовавшийся противоправный механизм работы позволял создавать недобросовестную конкуренцию отечественным производителями товаров легкой промышленности.

При этом для легализации продаваемых в магазинах товаров использовались фиктивные документы об их приобретении у подконтрольных собственнику торговых объектов компаний (на самом деле товары закупались за наличный расчет). На большинство товаров отсутствовали обязательные документы об их качестве.

Также оперативниками УДФР КГК по Минской области и Минску установлено, что из теневой выручки работникам торговых объектов выплачивалась заработная плата «в конвертах» («серую» зарплату получали более 150 человек), что позволяло владельцу бизнеса не уплачивать подоходный налог и обязательные страховые взносы, а работники лишались социальных гарантий.

В настоящее время деятельность сети полностью приостановлена.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Следственным комитетом ведется предварительное расследование.