Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» ввел в эксплуатацию когенерационный комплекс мощностью 2 МВт. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром».

Согласно информации, вырабатываемая когенерационным комплексом электрическая и тепловая энергия будут использоваться для технологических нужд, а также для отопления предприятия в осенне-зимний период.

Ожидается, что объем вырабатываемой заводом электрической энергии достигнет 40% от всей потребляемой электроэнергии. Все это позволит значительно снизить энергетическую составляющую себестоимости продукции.