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ЭКОНОМИКА РБ
СЛОНИМСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД «АЛЬБЕРТИН» ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОГЕНЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС МОЩНОСТЬЮ 2 МВТ
18:17 07.02.2023
Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» ввел в эксплуатацию когенерационный комплекс мощностью 2 МВт. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром».
Согласно информации, вырабатываемая когенерационным комплексом электрическая и тепловая энергия будут использоваться для технологических нужд, а также для отопления предприятия в осенне-зимний период.
Ожидается, что объем вырабатываемой заводом электрической энергии достигнет 40% от всей потребляемой электроэнергии. Все это позволит значительно снизить энергетическую составляющую себестоимости продукции.
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