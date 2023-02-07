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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7 ТЫС. КВ. М
17:59 07.02.2023
Брестский научно-технологический парк стал больше на 7 тыс. кв. м.
Как сообщил директор технопарка Дмитрий Макарук, в новые помещения резиденты начали заселяться 1 февраля.
«Сейчас пустуют около 10% площадей, все остальное уже занято. Думаю, к весне и эти помещения будут заселены», - отметил руководитель.
В свое распоряжение технопарк получил бывший цех Брестского электромеханического завода. Благодаря реконструкции, которая началась в ноябре 2020 года, полезные площади этого здания увеличатся с 16,5 тыс. кв. м до 28 тыс. кв. м. Первый этап работ из трех уже завершился, на новых площадях обустроили офисы и производственные помещения.
Для второго этапа определен небольшой объем работ: будет обустроена парковка. Во время третьей очереди строители возведут в здании еще пять этажей. Их будут сдавать в эксплуатацию постепенно в течение трех лет. В технопарке планируется также обустроить зоны отдыха, центр коллективного пользования, конференц-залы, места общего пользования.
Финансируется проект за счет областного и частично республиканского инновационных фондов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в Брестском научно-технологическом парке зарегистрированы 58 резидентов. Они заняты в сферах IT, проектирования, машиностроения, мусоропереработки, образования, медицины и других.
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