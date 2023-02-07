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ЭКОНОМИКА РБ
В 2023 ГОДУ В МИНСКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ РЕМОНТ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 836 ДВОРАХ
17:51 07.02.2023
В 2023 году в Минске планируется выполнить ремонт элементов благоустройства на 836 дворах. Об этом сообщает Telegram-канал ГО "Минское городское жилищное хозяйство".
При значительных площадях разрушенных асфальтобетонных покрытий внутридворовых проездов будет выполняться сплошной ремонт с фрезерованием. Планируемый объем указанных работ составляет 196,61 тыс. кв. м.
Запланирован комплексный текущий ремонт элементов благоустройства и озеленения на дворовых территориях после капитального ремонта жилых домов.
Планируется отремонтировать комплексным текущим ремонтом 139 дворовых территорий, а также установить ограждения детских игровых площадок, расположенных вблизи дворовых проездов. В планах установить 669 м. п. ограждений.
Предусмотрено озеленение и цветочное оформление дворовых территорий с привлечением населения, КОТОС, общественных организаций, учащейся молодежи. При этом будет уделено особое внимание придомовым территориям домов-новостроек в микрорайонах Лошица, Каменная горка, Дражня, Михалова, Лебяжий, в жилом комплексе «Малая Родина» и многоквартирной жилой застройке по ул. Корзюки в микрорайоне Чижовка, жилом комплексе «Минск-Мир».
Планируется также посадить 7,35 тыс. деревьев, 47,76 тыс. кустарников.
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