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ЭКОНОМИКА РБ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
17:43 07.02.2023
Кондитерская фабрика «Спартак» участвует в международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо», которая начала свою работу 6 февраля в Москве.
Как сообщает Telegram-канал концерна «Белгоспищепром», фабрика «Спартак» представила не только новинки, но и классические наборы шоколадных конфет, линейку горького шоколада с добавками, а также другую свою продукцию.
В первый день посетители выставки «Продэкспо» по достоинству оценили качество и изысканный вкус производимой фабрикой продукции.
Стоит отметить, что на «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.
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