В Мостовском районе Гродненской области возводят новый мост через Неман. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул 4 Регион».

Согласно информации, уже воздвигнуты четыре опоры из пяти. Пролетные строения собираются на специальной площадке. Длина каждого - 63 метра. Вскоре будет построена пятая опора и начнется надвижка пролетных строений на опоры.

Работы по возведению моста идут вахтовым методом и в выходные дни. На объекте задействовано до 40 человек. Введение в эксплуатацию нового автомобильного моста запланировано в 2023 году.

К слову, действующий мост, рядом с которым возводится новая переправа, был построен в 1927 году. В следующем году его отремонтируют и он будет использоваться как пешеходный, передвигаться по нему смогут также велосипедисты.