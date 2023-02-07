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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ НЕМАН ВОЗВОДЯТ В МОСТОВСКОМ РАЙОНЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:31 07.02.2023
В Мостовском районе Гродненской области возводят новый мост через Неман. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул 4 Регион».
Согласно информации, уже воздвигнуты четыре опоры из пяти. Пролетные строения собираются на специальной площадке. Длина каждого - 63 метра. Вскоре будет построена пятая опора и начнется надвижка пролетных строений на опоры.
Работы по возведению моста идут вахтовым методом и в выходные дни. На объекте задействовано до 40 человек. Введение в эксплуатацию нового автомобильного моста запланировано в 2023 году.
К слову, действующий мост, рядом с которым возводится новая переправа, был построен в 1927 году. В следующем году его отремонтируют и он будет использоваться как пешеходный, передвигаться по нему смогут также велосипедисты.
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