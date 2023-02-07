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ЭКОНОМИКА РБ
АСПИРАНТКА БГУ РАЗРАБОТАЛА ОНЛАЙН-КУРС ПО КОСМИЧЕСКОМУ ПРАВУ
15:19 07.02.2023
Аспирантка факультета международных отношений (ФМО) БГУ Дарья Богдан разработала бесплатный онлайн-курс по космическому праву.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, образовательный проект направлен на популяризацию уникальной отрасли права и обучение любого желающего ее основам. Космическое право регулирует деятельность государств и частных лиц по исследованию и использованию космического пространства, Луны и других небесных тел, которые являются достоянием всего человечества. Данная отрасль права основывается на международных договорах, национальных законодательных актах и актах международных организаций.
На онлайн-платформе Google Classroom размещен теоретический материал по пяти темам: «Введение и источники права», «Добыча космических ресурсов», «Статус космонавтов», «Регистрация и запуск спутников», «Ответственность за деятельность».
В формате презентаций, схем, таблиц и видеоматериалов в доступной форме на русском и английском языках рассказывается о самых важных аспектах международного и национального космического права, коммерциализации космической деятельности, использовании сырьевых, пространственных, энергетических ресурсов и др. Также есть «Бонусные уроки» о возмещении вреда, нанесенного киберсредствами, и развитии сферы космических услуг в Евразийском экономическом союзе. После изучения теоретических материалов можно оценить свои знания, выполнив проверочные тесты.
Кроме того, курс содержит раздел с полезной тематической литературой, где размещены электронные книги и научные публикации.
«Образовательная программа стала результатом работы «Школы космического права» на ФМО, открытой в 2018 году, – отмечает Дарья. – В период пандемии мы перешли на онлайн-занятия и расширили их тематику. Так появилась идея создать онлайн-курс, слушателями которого, как я с радостью наблюдаю, становятся все желающие независимо от их места обучения и нахождения».
Отметим, Дарья Богдан в составе команды ФМО БГУ завоевала титул Чемпиона Европы и стала обладателем «Лучшей письменной позиции» международного конкурса по космическому праву им. М. Лахса (2018 г.).
Участником курса может стать любой желающий. Для этого необходимо иметь Google-аккаунт и добавиться на курс по ссылке. Ключ доступа 4v4h3s6.
С дополнительными вопросами к автору курса можно обратиться по электронной почте .
Планируется, что в преддверии Дня космонавтики, 12 апреля, состоится очная лекция по наиболее актуальным темам развития космического права.
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