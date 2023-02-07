В этом году в Витебской области подлежит сносу 323 объекта.

Как сообщает сайт Витебского облисполкома, многие из них неоднократно выставлялись на продажу, но так и не смогли найти своего покупателя.

При наличии желающих приобрести объект с целью оприходования полученных при демонтаже материалов, он может быть выставлен на аукцион за базовую величину.

Объект может быть выставлен как с предоставлением земельного участка, так и без него.

Земельные участки после сноса объектов подлежат рекультивации и возврату государству.

Подробнее с перечнем объектов можно ознакомиться здесь.