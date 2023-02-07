|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 323 ОБЪЕКТА ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДЛЯ СНОСА И ДЕМОНТАЖА В 2023 ГОДУ
14:38 07.02.2023
В этом году в Витебской области подлежит сносу 323 объекта.
Как сообщает сайт Витебского облисполкома, многие из них неоднократно выставлялись на продажу, но так и не смогли найти своего покупателя.
При наличии желающих приобрести объект с целью оприходования полученных при демонтаже материалов, он может быть выставлен на аукцион за базовую величину.
Объект может быть выставлен как с предоставлением земельного участка, так и без него.
Земельные участки после сноса объектов подлежат рекультивации и возврату государству.
Подробнее с перечнем объектов можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2023
Курсы в банках
на 07.02.2023
Конвертация в банках
на 07.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте