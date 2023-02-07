Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов 8 февраля 2023 года проведет прямую телефонную линию с жителями Могилева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, с 14:00 до 15:30 граждане могут сообщить о фактах нарушения законодательства, случаях бесхозяйственности, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов.

Обратиться и задать вопрос председателю КГК можно по номеру телефона (8-0222) 42-21-02.