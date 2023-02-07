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ЭКОНОМИКА РБ
ГЛАВА КГК ПРОВЕДЕТ В СРЕДУ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ С ЖИТЕЛЯМИ МОГИЛЕВА
12:53 07.02.2023
Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов 8 февраля 2023 года проведет прямую телефонную линию с жителями Могилева.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, с 14:00 до 15:30 граждане могут сообщить о фактах нарушения законодательства, случаях бесхозяйственности, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов.
Обратиться и задать вопрос председателю КГК можно по номеру телефона (8-0222) 42-21-02.
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