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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВУ И БАНКАМ БЕЛАРУСИ ПОРУЧЕНО РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГРАНИЦУ


12:42 07.02.2023

Правительство и банки должны решить проблему с отправкой и получением платежей в другие страны. Об этом заявил Лукашенко на совещании по вопросам банковской деятельности.

Он отметил, что не удовлетворен работой правительства и банков по прохождению платежей при совершении внешнеторговых операций.

"Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее… Но это в ближайшее время мы рассмотрим, отчитается правительство и банки, как они работают по платежам. Просто надо упираться и работать, - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Поэтому надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно. Ее нет: мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как надо работать".

Лукашенко потребовал от всех не расслабляться.

"Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать", - заявил он.

Как известно, проблемы с получением и отправкой банковских платежей у Беларуси возникли из-за введенных санкций западными странами.
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