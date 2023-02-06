Минлесхоз усилит контроль за лесовосстановлением на ветровально-буреломных участках. Об этом во время заседания областной коллегии Могилевского ГПЛХО сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.

«Правительством поставлена четкая задача: до 1 июня 2024 года завершить лесовосстановление на ветровально-буреломных участках. Каждый из этих участков мы возьмем на особый контроль: как на уровне ГПЛХО, так и на уровне министерства. Ежемесячно специалисты будут осуществлять выездные мониторинги, по сути, держать ситуацию на ручном контроле», - сказал чиновник.

Как напоминает пресс-служба Минлесхоза, в результате воздействия ураганных ветров в 2022 году были повреждены лесные насаждения на общей площади 98 тыс. га. Объем поврежденной древесины составил почти 5 млн кубометров.

Работники лесного хозяйства в сжатые сроки разработали пострадавшие насаждения. Первые лесовосстановительные работы на ветровально-буреломных участках были проведены еще осенью прошлого года, в том числе, с участием общественности. В рамках акций были восстановлены сотни гектаров пострадавших участков.