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ЭКОНОМИКА РБ


В ФИЛИАЛЕ БЕЛАЗА В МОГИЛЕВЕ СОЗДАН ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МОДИФИЦИРОВАННОГО САМОСВАЛА-ЗЕМЛЕВОЗА


11:27 07.02.2023

В линейке 25-тонных самосвалов повышенной проходимости с жесткой рамой серии МоАЗ-7505 весомое пополнение – в филиале БЕЛАЗа в Могилеве создан опытный образец модели МоАЗ-75053 с дизельным двигателем мощностью 380 л.с. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».

«Эта полноприводная машина, являющаяся модификацией самосвала-землевоза МоАЗ-75050, предназначена для перевозки насыпных грузов в строительстве и на вскрышных работах горнорудной промышленности при распутице, бездорожье и в сложных климатических условиях», – отметил Егор Мацуков, начальник КБ общих компоновок отдела главного конструктора подземной и строительно-дорожной техники НТЦ им. А.Н. Егорова.

Самосвал отличает усовершенствованная конструкция кузова, обеспечивающая защиту от намерзания и полную выгрузку влажного грунта, ГМП с автоматическим управлением, безопасная и комфортная для оператора кабина с улучшенными эргономическим свойствами и системой диагностики, отражаемой в режиме реального времени на электронной панели приборов.

БЕЛАЗ использует все возможности для максимальной локализации производства комплектующих карьерной техники, делая ставку на импортозамещение. Абсолютное большинство узлов и комплектующих в МоАЗ-75053 отечественного либо российского производства.

«Сейчас опытный образец самосвала проходит процедуру адаптации силовой установки, необходимых доработок конструкторской документации, деталей и узлов. Затем МоАЗ-75053 предстоят типовые заводские испытания и этап эксплуатационных испытаний на одном из предприятий, заинтересованных в поставке аналогичной техники», – сказал Егор Мацуков.
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