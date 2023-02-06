Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2023 года, по предварительным данным, составили $8142,8 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные на официальном сайте Нацбанка данные.

Таким образом, в январе 2023 года золотовалютные резервы выросли на $213,3 млн после роста в декабре на $131,8 млн.

С августа 2022 года Нацбанк не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их уменьшения или роста.