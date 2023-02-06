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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА $213,3 МЛН
10:59 07.02.2023
Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2023 года, по предварительным данным, составили $8142,8 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные на официальном сайте Нацбанка данные.
Таким образом, в январе 2023 года золотовалютные резервы выросли на $213,3 млн после роста в декабре на $131,8 млн.
С августа 2022 года Нацбанк не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их уменьшения или роста.
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