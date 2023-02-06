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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕХОСМОТР ЗА ЯНВАРЬ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 109,4 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
10:28 07.02.2023
УП «Белтехосмотр» за январь 2023 года выдало 109 тыс. 473 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это на 14,4% больше данного показателя за аналогичный период 2022 года (95 тыс. 687 разрешений).
Из них физическим лицам выдано 92 тыс. 220 разрешений (84,2% от общего количества).
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