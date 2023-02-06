Зарубежные давальческие заказы необходимо свести к минимуму. Об этом заявила глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина на заседании Совета директоров швейной и трикотажной отраслей.

«Для того, чтобы быть конкурентными, нужно создавать качественный продукт с высокой добавленной стоимостью. Зарубежные давальческие заказы необходимо свести к минимуму. Сегодня рабочие руки в стране на вес золота, поэтому важно качественно и системно работать с кадрами: привлекать молодежь, создавать на производствах мастерские по повышению квалификации и получению смежных специальностей, и, конечно, работать над повышением зарплат», – подчеркнула Татьяна Лугина.

Глава концерна отметила также необходимость тесной кооперации внутри отрасли. Уже сейчас плотно прорабатывается вопрос передачи в управление крупным текстильным предприятиям небольших швейных: новогрудского БелКредо – Камволю, Жлобинской швейной фабрики – Оршанскому льнокомбинату.