1-я международная практическая конференция «Belarus Tractors знак качества» состоится 7-8 февраля 2023 года на базе ОАО «МТЗ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, участники получат уникальную возможность ознакомиться с требованиями и современными направлениями развития системы менеджмента качества, а также с принципами прохождения процедуры одобрения поставщиков ОАО «МТЗ» и других предприятий Министерства промышленности Беларуси, ведущих компаний России.

Кроме того, прозвучит информация о возможностях создания и перехода на электронные методы информации.

На форум приглашены представители промышленных предприятий Беларуси и России. Помимо специалистов Минского тракторного завода на конференции выступят представители Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, Белорусской торгово-промышленной палаты, Белорусского государственного института метрологии, Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, Минского моторного завода, Минского автомобильного завода, Белорусского автомобильного завода, «Гомсельмаша», ПАО «КАМАЗ», «Пневмостроймашины» и других предприятий.