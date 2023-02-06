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ЭКОНОМИКА РБ
НА БАЗЕ МТЗ СОСТОИТСЯ 1-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «BELARUS TRACTORS ЗНАК КАЧЕСТВА»
09:21 07.02.2023
1-я международная практическая конференция «Belarus Tractors знак качества» состоится 7-8 февраля 2023 года на базе ОАО «МТЗ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, участники получат уникальную возможность ознакомиться с требованиями и современными направлениями развития системы менеджмента качества, а также с принципами прохождения процедуры одобрения поставщиков ОАО «МТЗ» и других предприятий Министерства промышленности Беларуси, ведущих компаний России.
Кроме того, прозвучит информация о возможностях создания и перехода на электронные методы информации.
На форум приглашены представители промышленных предприятий Беларуси и России. Помимо специалистов Минского тракторного завода на конференции выступят представители Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, Белорусской торгово-промышленной палаты, Белорусского государственного института метрологии, Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, Минского моторного завода, Минского автомобильного завода, Белорусского автомобильного завода, «Гомсельмаша», ПАО «КАМАЗ», «Пневмостроймашины» и других предприятий.
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