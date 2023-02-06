ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА БАЗЕ МТЗ СОСТОИТСЯ 1-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «BELARUS TRACTORS ЗНАК КАЧЕСТВА»


09:21 07.02.2023

1-я международная практическая конференция «Belarus Tractors знак качества» состоится 7-8 февраля 2023 года на базе ОАО «МТЗ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, участники получат уникальную возможность ознакомиться с требованиями и современными направлениями развития системы менеджмента качества, а также с принципами прохождения процедуры одобрения поставщиков ОАО «МТЗ» и других предприятий Министерства промышленности Беларуси, ведущих компаний России.

Кроме того, прозвучит информация о возможностях создания и перехода на электронные методы информации.

На форум приглашены представители промышленных предприятий Беларуси и России. Помимо специалистов Минского тракторного завода на конференции выступят представители Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, Белорусской торгово-промышленной палаты, Белорусского государственного института метрологии, Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, Минского моторного завода, Минского автомобильного завода, Белорусского автомобильного завода, «Гомсельмаша», ПАО «КАМАЗ», «Пневмостроймашины» и других предприятий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2023
валюта курс
EUR 2.9052
USD 2.6987
RUB 3.8314
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9273 +0.0009
USD 2.6987 +0.0117
RUB 3.8314 +0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8980 2.9050
USD 2.7010 2.7080
RUB 2.8000 3.8250
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0770
EUR/RUB 76.0000 102.0000
USD/RUB 70.8000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте