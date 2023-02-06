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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДАВЦЫ ЖИЛЬЯ В МИНСК МИРЕ ПОДНЯЛИ СТОИМОСТЬ


17:56 06.02.2023

За последнюю неделю, с 30 января по 6 февраля, ряд столичных агентств повысили цены в своих объявлениях о продаже преимущественно 1-, 2- и 3-комнатных квартир в отдельных новостройках Октябрьского района (в Минск Мире).

Как сообщает Realt, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 1,2% и составил $1253. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1473, что также на 1,2% больше, чем в прошлый понедельник, за счет размещения новых объявлений с более высокими средними ценами относительно прошлого периода.

Все представленные ниже данные рассчитаны на основе всей базы объявлений (с учетом объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках в Октябрьском, Центральном и Московском районах).

За последние семь дней число объявлений в базе Realt почти не изменилось и составляет 15,9 тысяч, как и в прошлый понедельник. Тем не менее структура предложения немного изменилась: количество «трешек» увеличилось на 1%, «однушек» стало меньше на 2%. В остальных сегментах существенных изменений не произошло.

Среди районов наиболее заметный рост количества предложений наблюдался в Первомайском — плюс 10%, в Московском и Центральном — плюс 5.5% в обоих случаях. Снижение — в Октябрьском и Заводском районах.

В разрезе числа комнат средняя стоимость квадратного метра выросла во всех случаях. Наибольший рост наблюдался у 3-комнатных квартир — плюс 2,3%.

Среди районов города наибольший рост средней цены «квадрата» отмечался в Октябрьском — плюс 1,5%. Существенное снижение цен наблюдалось в Центральном — минус 2,1% к прошлому понедельнику. В Московском районе стоимость «квадрата» не изменилась.
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