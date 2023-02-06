РУП "Гомельавтодор" с начала этого года уже провело ямочный ремонт более чем на 7 тыс. кв. м республиканских дорог, которые проходят по Гомельской области. Об этом рассказал гендиректор предприятия Денис Ясько.

По его словам, всего на балансе "Гомельавтодора" 2297 км республиканских автомобильных дорог.

"Из-за погодных условий на дорогах образовалась ямочность. Работы по ее устранению ведут все филиалы ежедневно, включая выходные и праздничные дни. По данным на 6 февраля, ликвидировано 7017 кв.м ямочности. Это в 1,3 раза больше по сравнению с таким же прошлогодним периодом", - рассказал руководитель.

Ежедневно на республиканских дорогах в Гомельской области задействовано 25-30 бригад.

"В зимнее время для ликвидации ямочности используем рециклированные смеси и складируемые органоминеральные, которые позволяют вести ремонт при температуре до минус 20 градусов", - отметил Денис Ясько.

"Наступят устойчивые положительные температуры - будем вести ямочный ремонт другими технологиями", - добавил гендиректор.