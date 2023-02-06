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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬАВТОДОР С НАЧАЛА ГОДА ПРОВЕЛ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 7 ТЫС. КВ. М ДОРОГ
17:31 06.02.2023
РУП "Гомельавтодор" с начала этого года уже провело ямочный ремонт более чем на 7 тыс. кв. м республиканских дорог, которые проходят по Гомельской области. Об этом рассказал гендиректор предприятия Денис Ясько.
По его словам, всего на балансе "Гомельавтодора" 2297 км республиканских автомобильных дорог.
"Из-за погодных условий на дорогах образовалась ямочность. Работы по ее устранению ведут все филиалы ежедневно, включая выходные и праздничные дни. По данным на 6 февраля, ликвидировано 7017 кв.м ямочности. Это в 1,3 раза больше по сравнению с таким же прошлогодним периодом", - рассказал руководитель.
Ежедневно на республиканских дорогах в Гомельской области задействовано 25-30 бригад.
"В зимнее время для ликвидации ямочности используем рециклированные смеси и складируемые органоминеральные, которые позволяют вести ремонт при температуре до минус 20 градусов", - отметил Денис Ясько.
"Наступят устойчивые положительные температуры - будем вести ямочный ремонт другими технологиями", - добавил гендиректор.
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