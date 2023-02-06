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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 210 ТЫС. РУБЛЕЙ


17:07 06.02.2023

Брестские таможенники пресекли попытку незаконный ввоз партии полипропиленовой пленки торговой марки Solplast стоимостью более 210 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили в пункте пропуска «Козловичи».

Транспортное средство DAF, принадлежащее польскому перевозчику, следовало на территорию ЕАЭС из Испании. По документам в грузовом отсеке автомобиля перевозили непористую полипропиленовую пленку. При таможенном досмотре установлено, что сведения о 350 рулонах пленки торговой марки Solplast в документах отсутствуют. Такое недекларирование могло бы «сэкономить» перевозчику на таможенных платежах более 78 тыс. рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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