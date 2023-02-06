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ЭКОНОМИКА РБ
В МОЗЫРСКОМ РАЙОНЕ В 2023 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО РЕАЛИЗОВАТЬ ИНВЕСТПРОЕКТОВ НА BR728 МЛН
16:33 06.02.2023
В Мозырском районе в 2023 г. запланировано реализовать инвестпроектов на Br728 млн. Об этом сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально".
Как отметил сегодня на аппаратном совещании заместитель главы Гомельской области Андрей Конюшко, почти половина из них - в промышленности. Это строительство деревообрабатывающего завода "Мозырский лесозавод", завершение проекта на МНПЗ; на предприятии "Беларускабель" запланирована модернизация, на "Мозырских молочных продуктах" -техническое переоснащение.
По словам председателя Мозырского райисполкома Елены Павлечко, в АПК инвестиции ожидаются в объеме Br72 млн.
"В перечне - строительство птичника в ГП "Совхоз-комбинат "Заря", доильно-молочных блоков и коровников в "Козенки-Агро" и "Слободское имени Ленина". Будут реализованы и инфраструктурные проекты. Br145 млн - на жилищное строительство, свыше 20 млн - на дорожное", - привела пример Елена Павлечко.
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